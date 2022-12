Vereadora Jezebel Silva sugere que Secretaria da Cultura e Rumo estudem implantação de um trem turístico intermunicipal

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A vereadora Jezebel Silva, atenta com iniciativas que fortaleçam a região turística de Votuporanga e colaborem com a economia e lazer da população, irá apresentar uma Indicação para que seja oficiado ao Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, juntamente com a concessionária RUMO, promova estudos que visem a implantação de trem turístico intermunicipal.

Segundo a parlamentar, a iniciativa visa fortalecer o apoio e o incentivo da valorização e a difusão das manifestações culturais locais. Jezebel destaca que Votuporanga faz parte do Consórcio Maravilhas do Rio Grande, que é formado por um grupo de cidades da região noroeste paulista, que tem como intuito destacar pontos turísticos acessíveis a toda população. Várias ações são pensadas neste contexto e o turismo regional vem crescendo cada dia mais.

“ Sugerimos que a Administração Municipal promova estudos juntamente com a concessionária RUMO, que visem a implantação de um trem turístico intermunicipal, bem como a remodelação da estação ferroviária, com o intuito de tornar nosso Município referência regional do turismo. Esse pedido é pertinente e deve merecer acolhida pelo Poder Público Municipal como forma de termos uma gestão participativa da cidade e, consequentemente, uma melhor governança”, destaca a vereadora.