Polícia Civil de Valentim Gentil ‘prende’ irmãs ‘princezinhas do tráfico’

Narcotráfico ‘agencia’ menores para o crime. Investigação da Delegacia de Valentim Gentil

Duas adolescentes acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas foram ‘presas’ durante operação da Polícia Civil de Valentim Gentil, Cardoso e da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). As duas irmãs adolescentes ficaram conhecidas na cidade como “princesinhas do tráfico” . A ação foi realizada em cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga.



Durante as diligências realizadas na residência das investigadas, os policiais encontraram:



– Dois tijolos de cocaína, sendo um inteiro e outro cortado ao meio, totalizando quase um quilo e meio. Após fracionamento, poderiam render cerca de 1.500 porções.



– Dois tijolos de crack, sendo um inteiro e outro cortado ao meio. Após fracionamento, poderiam render aproximadamente 7.500 porções.



A polícia estima o valor total das drogas apreendidas, se vendidas no varejo aos usuários, poderia chegar a quase R$ 120 mil.



As adolescentes foram para a Fundação CASA de Araçatuba, onde permanecerão à disposição da Justiça, em cumprimento às medidas impostas pela Vara de Infância e Juventude.