Crime passional choca a comunidade: homem é encontrado morto em Votuporanga

Um homem de aproximadamente 50 anos foi encontrado morto na rua Leonardo Commar, no bairro Pozzobon. Segundo informações preliminares, o crime tem características de um crime passional e a vítima foi assassinada por estrangulamento.

O trágico incidente foi descoberto quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por um vizinho que escutou barulhos e foi conferir, se deparando com vítima morta. Infelizmente, a equipe médica constatou que a vítima já estava em estado de rigidez cadavérica, confirmando seu falecimento.

A polícia rapidamente iniciou as investigações e identificou o suspeito do crime. Surpreendentemente, o suspeito e a vítima eram amigos próximos, o que torna a situação ainda mais perplexa. Até o momento, no entanto, ninguém foi preso.

Autoridades locais estão empenhadas em esclarecer os motivos que levaram a esse ato de violência e em localizar o suspeito para que ele possa responder perante a justiça pelos seus atos. Os detalhes sobre o relacionamento entre a vítima e o suspeito ainda são desconhecidos, mas investigadores estão trabalhando para desvendar os eventos que culminaram nesse desfecho trágico.