Jovem de 19 anos morre em acidente na rodovia Euphly Jalles

Um jovem de 19 anos morreu e outros três ficaram feridos após o carro em que estavam capotar na Rodovia Euphly Jalles, em Marinópolis (SP), região de Jales. O fato ocorreu na manhã deste domingo, dia 12.

Segundo a Polícia Rodoviária, devido ao forte impacto, o jovem que estava no banco do passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista sofreu ferimentos graves e outros dois passageiros com foram socorridos em estado leve, sendo encaminhados à Santa Casa de Aparecida d´Ooeste.