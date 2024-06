Ataque de pitbulls deixa três crianças feridas em Rio Preto

Três crianças, com idades entre seis e 15 anos, ficaram feridas após serem atacadas por dois cães da raça Pit Bull na quarta-feira (12), no bairro Estância São Manoel em São José do Rio Preto (SP).

Segundo relato da mãe das vítimas, as meninas estavam voltando para casa após saírem da chácara de um vizinho quando foram surpreendidas pelos animais. Os cães, que teriam pulado a cerca, atacaram primeiro a criança de seis anos. Na tentativa de ajudar a irmã, as outras duas meninas, de nove e 15 anos, também foram atacadas.

Um homem que passava pelo local conseguiu conter os animais jogando seu veículo em direção a eles. As crianças sofreram ferimentos e precisaram de atendimento médico na Unidade Básica de Saúde (UBS) Talhado.

Moradores da região afirmam que a dona dos cães já havia sido notificada anteriormente sobre os riscos de ataques pelos animais.

A mãe das vítimas registrou um boletim de ocorrência e o caso foi encaminhado para o 3º Distrito Policial, onde foi registrado como lesão corporal. A polícia segue investigando o caso.