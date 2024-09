Polícia Civil de Valentim Gentil e DIG prendem suspeito de homicídio em Buritama

Nesta segunda-feira (09/09), a Polícia Civil de Valentim Gentil, em conjunto com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), ambas subordinadas à Delegacia Seccional de Votuporanga, realizou a prisão de um suspeito de homicídio na cidade de Buritama. O mandado de prisão preventiva foi expedido no âmbito de um inquérito policial em tramitação na Delegacia de Valentim Gentil, que investiga crimes de homicídio e tentativa de homicídio ocorridos em um bar no município no dia 19 de julho.

Após uma investigação minuciosa, a equipe policial representou pela prisão preventiva do investigado, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário. A captura foi realizada com sucesso na data de ontem.

O suspeito, que já havia sido preso no ano passado pelo mesmo crime, sendo acusado de matar o padrasto com 23 facadas, acabou absolvido em júri popular. Agora, ele se encontra novamente sob custódia, aguardando a audiência de custódia na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba.