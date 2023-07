Idoso é socorrido após capotar veículo na rodovia Euclides da Cunha em Votuporanga

O acidente aconteceu na manhã de ontem, no km 509 da rodovia, sentido capital ao interior; a vítima é moradora de Rio Preto

Um idoso foi socorrido de um capotamento na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga. O acidente aconteceu na manhã de ontem, na altura do km 509 da rodovia, no sentido capital ao interior, quando o senhor, motorista de uma GM/S10, perdeu o controle e capotou.

De acordo com as informações colhidas pela reportagem no local do ocorrido, o motorista seguia pela rodovia, com a caminhonete lotada de equipamentos para obra, quando por motivos que serão esclarecidos pela investigação, ele perdeu o controle do veículo, se chocou contra a lateral da rodovia, em um morro de terra, e capotou na sequência.

Os danos foram apenas materiais, isso porque o idoso não estava com ferimentos graves. Mas foi socorrida pela UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e encaminhado para a Casa de Saúde de Votuporanga, sem risco de morte. A caminhonete, de cor preta, ficou muito destruída.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil de Votuporanga.

Legenda: O acidente aconteceu na manhã de ontem, na altura do km 509 da rodovia

Fernanda Cipriano

fernanda@acidadevotuporanga.com.br

(Foto: A Cidade)