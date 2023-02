O monitoramento também contará com apoio do helicóptero Águia

Para manter a tranquilidade e evitar crimes durante o Carnaval em Rio Preto, a Polícia Militar terá infiltrados nos blocos, além de drones monitorando os eventos do alto. A Operação Carnaval começa em toda a região às 6h de sexta-feira, 17, e segue até as 4h de quarta-feira, 22.

“Temos algumas inovações este ano. Vamos ter policiais infiltrados nos blocos em todos os municípios (da região), principalmente em São José do Rio Preto, para proteger a população de eventuais criminosos”, afirma o coronel Fábio Rogério Candido, comandante do CPI- 5 de Rio Preto.

O comandante também afirmou que contará com o grupamento da equipe do Águia para ajudar no patrulhamento, além dos drones para fazer imagens que possam levar à identificação de algum criminoso e ajudar em medidas preventivas.