Polícia Civil de Votuporanga e região deflagram Operação Interestadual ‘Cyberconnect 2’

Megaoperação contra crimes cibernéticos foi deflagrada nesta quinta-feira (21/3) em quatro estados brasileiros

A Polícia Civil de São José do Rio Preto, Votuporanga e Fernandópolis e outras cidades da região, no interior paulista (DEINTER 5; DEINTER 2; DEINTER 3; DECAP; DEMACRO e DOPE), com apoio da Polícia Civil de outros três Estados deflagram na manhã desta quinta-feira (21/03) a operação interestadual ‘CyberConnect 2’ para o enfrentamento qualificado de crimes eletrônicos.

Nesta manhã, 300 policiais civis de quatro Estados brasileiros estão nas ruas com o cumprimento de 93 mandados (67 de busca e apreensão e 26 de prisões), além de sequestro de bens e valores.

De acordo com o delegado Seccional de Polícia de Votuporanga, Drº Márcio Nosse, essas são ações feitas tão somente pelos policiais da Seccional de Votuporanga, em São Paulo, Fernandópolis e em Cuiabá MT.

No total, foram cumpridos seis mandados de prisão temporária e sete mandado de busca e apreensão. Todas as prisões temporárias foram cumpridas. Estima-se que 5 mil vítimas tiveram o prejuízo de R$ 50 milhões.

A operação é desenvolvida e coordenada pelo DEINTER 5 – São José do Rio Preto-SP, Departamento da Polícia Civil no interior Paulista.

