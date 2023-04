Colisão deixa 4 pessoas feridas na Euclides da Cunha em Fernandópolis

Quatro pessoas ficaram levemente feridas em uma colisão entre veículos no início da noite desta terça-feira, dia 25, na rodovia Euclides da Cunha no perímetro urbano de Fernandópolis.

De acordo com informações colhidas no loca, um veiculo acabou batendo na traseira do outro quando seguiam no sentido Fernandópolis a Estrela d´Oeste.

As vítimas foram socorridas por unidades do Samu e Corpo de Bombeiros, sendo encaminhadas a UPA – Unidade de Pronto Atendimento em Fernandópolis.