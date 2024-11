EM VOTUPORANGA E VALENTIM GENTIL: operação da Polícia Civil prende grupo suspeito de estelionato e lavagem de dinheiro

Polícia Civil de Valentim Gentil desarticula organização criminosa especializada em estelionato eletrônico e lavagem de Dinheiro

Na manhã desta quinta-feira (07), a Polícia Civil de Valentim Gentil, vinculada à Delegacia Seccional de Votuporanga, deflagrou a Operação Cyber Connect, que resultou na prisão de sete membros de uma organização criminosa especializada em estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro. Além disso, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em cinco cidades do estado de São Paulo: São Paulo, Guarulhos, Indaiatuba, São Bernardo do Campo e Ibiúna.

A operação é fruto de um ano de investigações, que culminaram na desarticulação do grupo, responsável por aplicar golpes em todo o território nacional, principalmente envolvendo a venda fraudulenta de veículos e maquinários de alto valor. Os crimes geraram prejuízos milionários às vítimas, que, frequentemente, eram enganadas por anúncios falsos e transações bancárias fraudulentas.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a Polícia Civil recolheu uma grande quantidade de materiais, incluindo cartões bancários, aparelhos celulares, joias, roupas de grife e eletrônicos de alto valor, indicando o alto padrão de vida dos envolvidos. Em uma das residências, localizada em um condomínio de luxo, foram encontrados itens que atestam o elevado nível de ostentação dos criminosos, como joias e roupas de marcas famosas. Além disso, foi constatado que o grupo possuía contas bancárias bloqueadas, um dos mecanismos utilizados para ocultar os lucros ilegais.

A operação também revelou a dimensão da organização, que, segundo as investigações, contava com pelo menos nove pessoas. Destas, sete foram presas em flagrante durante a operação. Outros dois suspeitos ainda estão foragidos, sendo que um deles se encontra fora do país. A Polícia Civil continua as buscas e investigações para localizar os foragidos e recuperar os valores subtraídos das vítimas.

A operação Cyber Connect contou com a colaboração das delegacias vinculadas à Seccional de Votuporanga, além do apoio de equipes especializadas em crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro. A ação é mais um resultado da atuação integrada da Polícia Civil na luta contra a criminalidade organizada e crimes financeiros.

O delegado responsável pela investigação destacou a importância do trabalho em conjunto entre as diferentes unidades da Polícia Civil e afirmou que as investigações continuam, visando desmantelar a rede criminosa e minimizar os impactos do golpe para as vítimas.

A Polícia Civil alerta para que vítimas de golpes semelhantes denunciem imediatamente, contribuindo para a identificação e prisão dos responsáveis.