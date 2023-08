PM prende dois foragidos da Justiça no mesmo dia em Cosmorama

No dia de ontem (02) policiais militares do 5° Gp da 5ª Cia do 16º BPM/I – Cosmorama prenderam dois indivíduos procurados da Justiça.

Durante patrulhamento no período da tarde pelo bairro Vila Honório, avistamos o procurado adentrando em um local, apressado ao perceber a presença policial. A equipe já estava ciente de um mandado de prisão civil em seu desfavor. Foi abordado e conduzido até a Central de Polícia Judiciária permanecendo preso à disposição da Justiça.

No começo da noite, cientes de mandado de prisão expedido em desfavor do procurado, foi direcionado o patrulhamento para localizá-lo, sendo localizado na frente de sua casa.

Abordado e submetido a uma busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Conduzido até a Central de Polícia Judiciária de Votuporanga, permanecendo à disposição da Justiça.