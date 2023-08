Polícia Militar prende trio por furto de fios em construção de Votuporanga

No total foram apreendidos 50 kg de fios e equipamentos utilizados no crime. Dois adultos permaneceram à disposição da Justiça; já o menor foi liberado.

Três indivíduos foram presos suspeitos de furto, por policiais militares de Força Tática, na noite da última terça-feira (1º.ago), em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, os PMs realizavam patrulhamento, quando foram informados pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), sobre três indivíduos pulando o muro de um edifício em construção pela Rua Waldemar Carvalho de Souza, sendo que o solicitante temia ser mais um furto, já que vários crimes do tipo ocorreram no local.

Pelo endereço, os policiais iniciaram uma varredura pelo interior da construção, sendo que no corredor de um dos apartamentos, no 1º andar, abordaram um indivíduo que portava uma lanterna nas mãos e uma mochila nas costas. Após identificado, os PMs reconheceram o adolescente que já era conhecido nos meios policiais pela prática criminosa, incluindo furtos; na bolsa, os agentes encontraram vários metros de fios de cobre.

Questionado sobre a existência de comparsas no local, o indivíduo afirmou que havia outros dois, mas não soube explicar onde estariam. Outras equipes da corporação foram chamadas e a varredura reiniciou.

No último andar, os PMs abordaram a dupla, sendo que possuíam mochilas nas costas, tendo fios, além de apetrechos para facilitar o crime. No total foram apreendidos 50 kg de fios, três mochilas, uma faca, um alicate, uma lanterna, uma chave de fenda e dois celulares.

O trio foi apresentado na Central de Flagrantes, onde os adultos foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça; já o adolescente autuado e liberado na presença de sua mãe.