Corpo de mulher atropelada em rodovia é enterrado em Tabapuã

Foi enterrado às 11h desta quinta-feira, (03/08/2023), no cemitério de Tabapuã (SP), o corpo de Augusta Aparecida Barbera da Silva, de 50 anos. Conforme a Gazeta mostrou ontem, ela morreu depois de ser atropelada na rodovia que liga Tabapuã a Novais.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a vítima trabalhava na colheita de laranjas em uma fazenda às margens da rodovia, quando, ao atravessar a pista, acabou sendo atingida por um veículo de Novais. Augusta infelizmente morreu na hora.

A perícia foi acionada no local e as causas do acidente estão sendo investigadas. Gazeta do Interior