Polícia Militar recupera bicicleta furtada e detém adolescente por receptação em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Indivíduo de 17 anos, foi apreendido pela Equipe Alpha, na Avenida Conde Francisco Matarazzo, na zona sul da cidade.

Nesta sexta-feira (10), policiais militares da Equipe Alpha realizavam patrulhamento pelo bairro Matarazzo, na zona sul de Votuporanga/SP, quando se depararam com um Indivíduo em atitude suspeita pela Avenida Conde Francisco Matarazzo, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

De acordo com informações, quando o indivíduo avistou a viatura policial mudou de trajetória subitamente, o que motivou a pronta abordagem; sendo identificado como J.M.C., de 17 anos, já conhecido dos meios policiais e, em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém ele estava em poder de uma bicicleta de cor branca, que tinha as mesmas características de uma que havia sido furtada no mês fevereiro; questionado sobre a origem da bicicleta, ele informou aos militares que adquiriu pelo valor de R$ 150,00 – ainda na data de ontem.

Diante do exposto, foi dado voz de apreensão ao indivíduo pelo crime de receptação, sendo apresentado na Central de flagrantes, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça. A bicicleta foi devolvida ao proprietário.