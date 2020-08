Baep usa cão farejador e prende jardineiro com cocaína

Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais) da Polícia Militar prenderam um jardineiro de 18 anos com 70 pinos de cocaína e R$ 6 mil em dinheiro no bairro São José, periferia de Araçatuba, nesta quinta-feira (20).

Para fazer a prisão, os policiais utilizaram o cão farejador Aragon, da raça pastor alemão.

Segundo a polícia, durante patrulhamento no bairro, em um local conhecido pelo tráfico de drogas, eles viram o suspeito correndo para dentro de uma casa.

Ao entrar no imóvel, o homem colocou uma madeira no portão para dificultar a entrada dos policiais. Eles conseguiram fazer a abordagem e questionaram o suspeito sobre o tráfico de drogas. A princípio, ele negou, porém, um cão Aragon farejou que havia drogas no guarda-roupas do jardineiro.

No móvel, eles encontraram os pinos de cocaína, duas porções de maconha e R$ 6.123,00 em dinheiro, além de uma joga falta de R$ 50.

O jardineiro confessou que a droga era dele e que estava traficando. O acusado foi preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça.