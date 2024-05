NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: grave acidente na rodovia Péricles Bellini entre Votuporanga e Álvares Florence

Votunews INFORMA: Um grave acidente ocorrido por volta das 10h25, da manhã desta terça-feira, dia 21, na rodovia Péricles Bellini – enre Votuporanga e Álvares Florence.

Neste momento, uma força-tarefa envolvendo as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros (Resgate e Auto-Bomba) e a USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU de Votuporanga, estão no local do acidente para socorrer as vítimas.

Conforme as primeiras informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br há pelo menos duas pessoas presas nas ferragens.

