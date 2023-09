Semana do Trânsito inova com minicidade montada na sede do Batalhão da PM

Alunos da rede municipal percorrem um minicircuito montado pela SEMUTRAN Uma parceria entre a Prefeitura de Fernandópolis, por meio das Secretarias Municipais de Trânsito, Educação e Saúde, com o 16º BPM/I da Polícia Militar, com sede em Fernandópolis, está fazendo o maior sucesso entre os alunos da rede municipal de ensino. Desde a última segunda-feira, 18, um minicircuito viário foi montado pela SEMUTRAN visando incentivar as boas práticas no trânsito entre as crianças. “As crianças são observadoras e captam bem as informações, com isso, se tornam excelentes educadoras. Muitas vezes o adulto comete a infração de trânsito e é justamente a criança que acaba corrigindo o adulto, pois ela conhece o básico das regras, como: respeitar o semáforo, não usar o celular quando dirige, não jogar lixo nas vias públicas e muito mais”, destacou o secretário municipal de Trânsito, Ederson da Silva. Para o comandante do 16º BPM/I, Tenente-Coronel Mário Luciano Siconeli, essa parceria é importante, principalmente pelo conteúdo educacional fornecido. “Infelizmente a maioria dos acidentes de trânsito tem como principal fator a falha humana, seja pelo uso de celular ao volante ou falta de atenção com a sinalização. Por isso, o projeto visa ensinar desde cedo os futuros condutores para que eles possam levar essas informações para o dia a dia junto a seus familiares”, comentou Siconeli. No total, 330 crianças devem passar até a próxima segunda-feira, 25, pelo minicircuito montado na sede do Batalhão da Polícia Militar. O projeto deve prosseguir atendendo a novos agendamentos de escolas nas próximas semanas. Da Redação