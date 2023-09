Alunos de Irapuã (SP) trocaram a sala de aula para aprenderem mais sobre a física e a biologia

“[…] Conseguimos tornar acessível por controle. O Arduíno a gente programou. Também usamos papelão no drone e para o servomotor foi usado um pedaço de régua. Ele gira e a semente cai. Foi difícil, mas rendeu um belo trabalho.” Com as sementes “a bordo” do drone, elas são lançadas na área que foi preparada pelos estudantes. O trabalho também inclui a limpeza do espaço e irrigação das mudas.

Segundo o professor de biologia da escola, Reginaldo José de Amaral, com as ferramentas adequadas, eles conseguiram fazer um trabalho considerado fundamental para reflorestar a área com mudas doadas por parceiros. “Faz parte do currículo, no final do segundo bimestre é a matéria do segundo ano do ensino médio. Nosso projeto final foi fazer o reflorestamento de uma área, perto de nascente, para colocar em prática o que os alunos aprenderam em sala de aula”, explica o professor.

Segundo a estudante Mariana Baroni, de 17 anos, as aulas práticas contribuem com o processo de aprendizagem e também com a importância de cuidar da natureza.”Deu trabalho, mas deu tudo certo. As aulas práticas melhoram o nosso da aprendizagem. Também é bom para o aluno porque o estudo fica mais gostoso, mais legal.”. Neste 21 de setembro, Dia da Árvore no Brasil, a data antecede o início da primavera no Hemisfério Sul, visa promover a preservação das florestas e incentivar a proteção do meio ambiente.