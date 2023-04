BRASIL: às vésperas do casamento, noivos têm até alianças roubadas

Um casal de noivos foi assaltado às vésperas da cerimônia no Rio de Janeiro. O roubo foi na noite da última segunda-feira (17), na Zona Oeste, quando os ladrões levaram até as alianças, e o casamento está marcado para esta quinta-feira (20).

Os noivos tinham ido visitar um sobrinho recém-nascido e estavam chegando em casa, em Senador Camará, por volta das 22h30, quando quatro bandidos em duas motos os renderam.

Os ladrões levaram documentos, celulares, o carro e os anéis de noivado. A mãe da noiva estava com eles e perdeu tudo também.

“A aliança, havíamos comprado há mais de ano. Estávamos prestes a fazer a troca da mão”, lamentou o noivo. “Quando eles viram que eu saí pelo lado do motorista, eles já ficaram um pouco mais inquietos e mandaram eu me deitar no chão”, narrou.

Eles disseram ainda que por pouco não perderam as roupas do casamento. Os trajes, que estavam no carro, haviam sido deixados em casa antes da ida à maternidade.

A noiva contou que o veículo estava sem seguro, suspenso no último sábado (15) porque o casal iria trocar a apólice. O automóvel tinha rastreador, mas, segundo as vítimas, os bandidos cortaram o sinal em Realengo, por volta das 23h.

O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu).