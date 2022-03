Dono de lanchonete é assassinado a tiros em Birigui

O comerciante Eurico Valentim do Nascimento Júnior, conhecido como Juninho, de 39 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quarta (9), em Birigui (SP). O crime aconteceu no Novo Parque São Vicente, em frente a um bar.

De acordo com o portal Hoje Mais Araçatuba, uma testemunha contou à polícia que Eurico chegou ao bar uma moto estacionou dentro da lanchonete por volta de 0h e começou a consumir bebida alcoólica no local. Segundo a testemunha, o comerciante parecia estar alcoolizado.

Por volta de 2h30, o dono do local pediu que o homem retirasse a moto, pois iria fechar a lanchonete e entregou as chaves do veículo.

Ao estacionar a moto na rua, a testemunha disse que viu Juninho indo de encontro com o autor do crime, que estava no meio da rua. A vítima teria começado a discutir com o autor e em seguida as pessoas que estavam no bar começam a ouvir os tiros. Cerca de três a quatro tiros foram disparados pelo criminoso, matando o comerciante e fugindo em seguida.

O local foi preservado e periciado pela polícia. Já o corpo de Juninho foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. A moto e o capacete da vítima foram entregues a um cunhado dele e o inquérito foi instaurado para investigar o homicídio.

SBT INTERIOR: