Caminhão tomba em cima de caminhonete e veículo fica soterrado por carga de açúcar; duas pessoas morreram

Acidente foi em uma vicinal que liga as cidades de Catanduva/SP e Novais/SP; caminhão tombou após bater em outros veículos. Duas pessoas morreram após se envolverem em um acidente entre três caminhões e uma caminhonete, nesta quarta-feira (11), em uma vicinal Alberto Lahoz de Carvalho, que liga as cidades de Catanduva/SP e Novais/SP.

De acordo com o boletim de ocorrência, um caminhão carregado com açúcar bateu na lateral de outro, que transportava laranjas. O motorista do veículo com frutas parou cerca de 500 metros à frente.

Em seguida, o caminhão se envolveu em uma segunda batida com outro veículo carregado com laranjas. Devido ao impacto, um semirreboque carregado com açúcar tombou sobre a caminhonete que seguia na via. O veículo chegou a ficar soterrado pela carga.

Silvana Sobrinho Bulle Huaixan, de 33 anos, estava na caminhonete e também não resistiu aos ferimentos. Ela é filha do ex-prefeito de Novais Silvio Bulle. O caminhoneiro Liciomar Borges, de 41 anos, também morreu no local, ainda segundo o B.O.

O motorista do primeiro caminhão com laranjas não ficou ferido e o outro foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado ao pronto-socorro de Catanduva.