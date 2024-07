Após ser informada do furto na manhã de sábado, a equipe de investigações da Polícia Civil iniciou imediatamente as diligências para localizar o veículo. Com base nas informações fornecidas pela vítima e com o apoio da população local, os policiais conseguiram encontrar a motocicleta ainda na tarde do mesmo dia, 13 de julho.

Após a realização da perícia criminal pela Polícia Técnico Científica, a motocicleta foi devolvida ao seu legítimo proprietário. As investigações prosseguem para identificar e responsabilizar o autor do furto.