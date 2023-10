PEDREIRO PRESO POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Na noite deste sábado, dia 30, policiais militares de Pereira Barreto foram acionados para atendimento de ocorrência de violência doméstica.

Em contato com a vítima, esta relatou ter sido agredida pelo esposo com dois socos no rosto e por enforcamento, além de ter sido ameaçada de morte por gestos com fio de telefone, apresentando vermelhidão na região do pescoço.

Diante da narrativa e evidências, o autor, pedreiro de 43 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao DP de Pereira Barreto, onde foi autuado em flagrante com base na lei 11340/06 – violência doméstica (Maria da Penha), lesão corporal e ameaça, ficando recolhido, à disposição da justiça.

www.votunews.com.br