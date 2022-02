Idosa é socorrida após ser esfaqueada pelo marido

Uma idosa de 62 anos foi esfaqueada pelo marido de 52 anos no bairro Cisoto, em Olímpia (SP), na madrugada desta terça-feira (1°). As informações são do g1/ TV Tem.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher usava o celular quando o homem se aproximou e a golpeou sete vezes seguidas. A vítima foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olímpia. Porém, precisou ser transferida para um hospital de Barretos (SP), onde permanece internada.

Conforme a Polícia Militar, o homem fugiu depois de esfaquear a esposa e ainda não foi encontrado. A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por ciúme.