Polícia Ambiental pega 3 caçadores de javali

Flagrante de caça sem autorização foi perto de Populina

Três homens foram autuados em flagrante por caça clandestina de javali por uma equipe da Polícia Ambiental de Fernandópolis durante patrulhamento em Populina.

Durante Operação Paz e Proteção, Córrego do Arrancado, município de Populina, policiais militares ambientais abordaram três indivíduos a pé praticando ato de caça com a utilização de cães.

Eles alegaram serem controladores de espécime exótica invasora (javali) e estavam praticando a caça no local a poucas horas, porém não possuíam o Cadastro Técnico Federal (CTF) nem Autorização do proprietário do imóvel rural para tal finalidade.

Administrativamente foram confeccionados os devidos Autos de Infrações Ambientais, multa simples, em desfavor de cada um dos infratores no valor de R$ 500,00, por caçar espécime da fauna silvestre, sem a devida licença ou autorização da autoridade competente, com base no Artigo 25 da Resolução SIMA 005/21.