Homem de 44 anos sofreu o choque elétrico após pisar em um fio enquanto urinava no poste

Uma testemunha transitava de carro pelo trecho, próximo ao clube de campo do Palestra, quando viu um homem caído na calçada, pedindo socorro. “Estava gritando de dor, com as roupas rasgadas e com as costas queimadas. Disse que foi urinar no poste, pisou em um fio e sofreu um choque elétrico”, contou.

Identificado como Fábio Luís Sanches, o homem foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Santa Casa, onde precisou ser intubado.