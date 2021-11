Ladrão deixa faca “encravada” em abdômen de mulher vítima de assalto em Votuporanga

Um crime que chocou Votuporanga na noite desta quarta-feira, ganhou novos detalhes através de informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br

A vítima, uma mulher de 32 anos de idade, não reagiu ao assalto e apenas gritou por socorro aos vizinhos e familiares (que residem próximo a sua casa) na avenida Pedro Madrid Sanches, no bairro Colinas, em Votuporanga.

O assaltante ficou descontrolado e desferiu um golpe de faca no abdômen da vítima e fugiu do local, rumo a reserva ambiental “Santa Clara de Assis”, no bairro Colinas.

De acordo com informações, o golpe foi tão forte que a faca ficou “encravada” na barriga da vítima que gritou por socorro. Vizinhos acionaram a Polícia Militar que, imediatamente chegou ao local.

A mulher foi rapidamente socorrida, mesmo ferida, deu detalhes sobre o assaltante e para onde ele fugiu. Em razão do ferimento, a mulher perdeu bastante sangue, mas graças a Deus, não teve órgãos vitais afetados.

Moradores relatam ainda que a reserva ambiental próximo às suas casas está totalmente escura e não oferece segurança nenhuma àquela comunidade.

Ela recebeu atendimento médico na Santa Casa de Votuporanga e recebeu alta hospitalar no início da manhã desta quinta-feira (veja a nota do hospital).

A Santa Casa de Votuporanga informa que a vítima de 32 anos, deu entrada no Pronto Socorro nesta quarta-feira (24/11), às 19h41, vítima de ferimento por arma branca. Ela passou por atendimento e recebeu alta nesta quinta-feira (25/11) às 5h14.

CERCO POLICIAL:

A Polícia Militar de Votuporanga fez cerco em vários pontos da zona norte da cidade para tentar prender o assaltante que esfaqueou a mulher quando ela chegava em sua residência, após uma tentativa de roubo.

O crime aconteceu por volta das 19 horas, desta quarta-feira, dia 24, próximo a avenida Pedro Madrid Sanches, no bairro Colinas – zona norte de Votuporanga.

O caso será apurado pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga:

REPORTAGEM/VOTUNEWS