Mais de 60 motoristas foram multados durante a operação do feriado de Tiradentes, neste último fim de semana, na BR-153, entre José Bonifácio e Icém (SP). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve redução na quantidade de acidentes na região.

A ação foi realizada entre os dias 20 e 23 de abril de 2023 e teve como objetivo a redução da violência no trânsito nas rodovias federais do país. O trecho da BR-153, que corta o estado de São Paulo, também recebeu reforço na fiscalização, tanto na saída quanto na volta do feriado.