Ladrões arrombam janela e furtam o “Seu Santo Bar” de Votuporanga

Os ladrões continuam agindo em Votuporanga, desta vez, um estabelecimento comercial foi arrombado durante a madrugada e os indivíduos levaram televisor, dinheiro e outros objetos.

O furto aconteceu na madrugada da última quarta-feira, por volta das 3h40, no “Seu Santo Bar” localizado na rua Tibagi, esquina com a rua Iguaçú.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, indivíduos ainda não identificados arrombaram a janela de ferro, levaram uma caixa de metal com quantidade de dinheiro e um televisor Full HD de 60 polegadas da marca Samsung.

Os ladrões utilizaram uma ferramenta de metal para arrombar a janela e invadir o estabelecimento comercial.

O caso está sendo apurado pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga.

Reportagem/Votunews