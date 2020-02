Confusão entre motoristas de aplicativo termina em agressão em Votuporanga

Cinco motoristas de aplicativos que seriam de Ribeirão Preto/SP teriam agredido um motorista residente em Votuporanga, em frente um hotel na noite deste domingo.

Na noite deste domingo (23), uma confusão envolvendo motoristas de aplicativo foi registrada em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, cinco motoristas de aplicativos de outras cidades e, que estavam trabalhando no município por conta do aumento de demanda no carnaval; agrediram um motorista também de aplicativos, sendo este de Votuporanga.

A confusão ocorreu em frente a um hotel, onde os motoristas “visitantes” estariam “complicando” o trabalho dos profissionais locais; então uma discussão começou e cinco motoristas, que seriam de Ribeirão Preto/SP, teriam agredido o votuporanguense.

Os motoristas que residem em Votuporanga e dirigem para aplicativos estão cobrando mais fiscalização por parte da Prefeitura Municipal em relação ao comportamento de profissionais que vem de outras cidades que trabalhar nesta Comarca durante o carnaval.

FONTE: Informações | acidadevotuporanga.com.br