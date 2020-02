Torcedor do Penapolense imita macaco para zagueiro da Portuguesa em jogo da Série A2

Já no fim da partida, um torcedor do Penapolense imitou um macaco após o zagueiro Léo Pereira, da Lusa, fazer uma falta dura em um jogador do CAP. O zagueiro foi advertido com o cartão amarelo, e imagens do repórter cinematográfico Eduardo Durú, da TV TEM, mostraram no mesmo momento um torcedor do time local aparentemente imitando um macaco nas arquibancadas ao protestar contra a falta de Léo Pereira.

Após a imitação do macaco, o torcedor ainda ficou rindo ao lado de um colega da torcida. Ao fim da partida, Léo Pereira foi até o alambrado para discutir com o torcedor. O episódio não foi relatado na súmula pelo árbitro Rafael Gomes Félix da Silva. Segundo a assessoria da Lusa, o jogador não deve registrar ocorrência.