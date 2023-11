Câmara Municipal de Votuporanga presta homenagem a lutadores de Jiu-Jitsu Matheus Abreu de Oliveira e Raphael Carlos Abreu de Oliveira

Jezebel Silva se destaca como uma voz ativa na Câmara Municipal em favor do esporte, promovendo iniciativas que valorizam os atletas locais e suas conquistas internacionais, a vereadora não apenas reconhece o sucesso esportivo, mas também apoia o aspecto social dos atletas, evidenciando sua dedicação ao bem-estar e desenvolvimento dos jovens de Votuporanga.

Em uma sessão marcada por reconhecimento e aplausos, a 42ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada na última terça-feira (21/11), prestou uma homenagem especial ao esporte da cidade. Por iniciativa da vereadora Jezebel Silva, foi concedido um Voto de Congratulação aos lutadores de jiu-jitsu Matheus Abreu de Oliveira (Bizuca) e Raphael Carlos Abreu de Oliveira (Pé), em reconhecimento às suas conquistas internacionais.

Jezebel Silva enfatizou a importância da homenagem, destacando o papel significativo de Raphael e Matheus na elevação do nome de Votuporanga em competições globais. “Matheus e Raphael têm brilhado nos tatames do mundo inteiro, demonstrando talento, disciplina e foco. Suas recentes participações em competições na Itália e em Abu Dhabi trouxeram não apenas conquistas importantes para suas carreiras, mas também experiências valiosas”, afirmou Silva.

Raphael Carlos, conhecido como Pé, teve um 2023 excepcional, tornando-se Vice-campeão no World Masters 2023 em Abu Dhabi, e conquistando o título de Campeão no European Jiu-jitsu Championship No-gi, além de Vice-Campeão no Absoluto, no Rome International, na Itália. Matheus Abreu, por sua vez, também fechou o ano com várias medalhas internacionais.

Além do reconhecimento esportivo, os atletas contam com o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Eles estão em constante preparo para novos desafios, sem deixar de lado o trabalho social, como o envolvimento na escolinha Brother’s Team, que atende crianças e adolescentes da cidade.

A vereadora Jezebel Silva, ao concluir seu discurso, ressaltou a importância de celebrar tais conquistas e de apoiar os talentos locais em suas jornadas esportivas e sociais. A homenagem na Câmara Municipal foi recebida com aplausos e reconhecimento, não apenas pelos vereadores, mas também pela comunidade, reafirmando o valor do esporte e dos atletas para Votuporanga.