Votuporanga anuncia a posse de novas diretorias dos CONSEGs e palestra do Comandante da PM

Votuporanga recebe nesta quinta-feira, dia 23, a visita oficial do Comandante do CPI-5 (Comando de Policiamento do Interior) de São José – Coronel Fábio que participa da cerimônia de posse oficial das novas diretorias dos CONSEGs (Conselho Comunitário de Segurança Pública) de São Paulo – Centro e região Sul de Votuporanga.

A cerimônia acontece no plenário “Drº Octávio Viscardi” – sede da Câmara Municipal de Votuporanga a partir das 19h30.

Autoridades civis e militares confirmaram presença na cerimônia, que terá ainda a palestra do Coronel Fábio que irá abordar o tema: segurança pública. A posse será feita pelo capitão da Polícia Militar de Votuporanga André Navarrete e pelo delegado titular do 3º Distrito Policial Drº Thiago Pereira.

Serão empossados como presidente do CONSEG/Centro, o advogado votuporanguense Raphael De Haro Carrara e sua respectiva diretoria, tendo como vice-presidente Matheus Arado Batista.

Já o CONSEG/Sul terá na presidência o jornalista Emerson Bortolaia, tendo como vice-presidente Wagner dos Santos.

Por definição, os CONSEGs são entidades compostas por grupos de pessoas do mesmo bairro ou município que se reúnem para discutir e analisar, planejar e acompanhar a solução de seus problemas comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação.

HOMENAGENS:

Após a cerimônia de posse, haverá a entrega de honrarias a quatro personalidades que contribuíram com a segurança pública de São Paulo, sendo reconhecidos pelo CONSEG com menção honrosa pelo trabalho desenvolvido em Votuporanga.

Serão agraciados com o Certificado emitido pela Coordenadoria Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança – CONSEG, o 3º Sargento da Polícia Militar Edson dos Santos Trugilo; sub-tenente do Exército Brasileiro e instrutor do Tiro de Guerra de Votuporanga, Giovani Santana Gonçalves; o investigador aposentado da Polícia Civil Augusto Bento de Almeida Junior (Augustinho) e o 3º sargento da PM (aposentado) José Aparecido da Silva, carinhosamente conhecido como “Zé da Olga”.

PALESTRA:

Logo após, haverá uma palestra com o comandante do CPI-5 (Comando de Policiamento do Interior) de São José do Rio Preto – coronel Fábio Cândido, que irá abordar o tema: segurança pública e os programas de vizinhança solidária e seus objetivos.

O CPI-5 de Rio Preto abrange 96 municípios do interior, envolvendo 5 Batalhões de Polícia Militar, além do Baep de Rio Preto (Batalhão de Ações Especiais da PM).

A comunidade em geral está convidada a prestigiar o evento nesta quinta-feira, no plenário da Câmara Municipal de Votuporanga