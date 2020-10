Direitos Humanos realizará entrega de marmitas no bairro São Cosme nessa sexta-feira

A ação chegará a 5.500 refeições ofertadas, desde o início da pandemia.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, promoverá ação com entrega de marmitas às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, no bairro São Cosme, na praça Maria Helena Arena, às 18h, nessa sexta-feira (23/10). A Pasta ainda informa que com a realização dessa entrega, serão 5.500 refeições ofertadas pela Secretaria, desde o início da pandemia.

As marmitas são produzidas pela própria Secretaria, seguindo rigorosamente todas as orientações da Saúde, através da Vigilância Sanitária.

Essa é a segunda ação de entrega de marmitas no bairro. A primeira foi realizada na noite do dia 06 de junho.

A distribuição segue em diferentes bairros da cidade, às pessoas que vivem em vulnerabilidade social e situação de rua, de acordo com as doações que a Secretaria de Direitos Humanos recebe de pessoas físicas e jurídicas, sempre através de gêneros alimentícios.