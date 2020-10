O filhote veio ao mundo com 4 “irmãozinhos”, todos com pelo branco, na Sardínia, segunda maior ilha do Mediterrâneo.

É extremamente raro um cão nascer com pelo verde. Acredita-se que isso acontece quando filhotes com pelo claro entram em contato com um pigmento chamado biliverdina – o mesmo que causa a cor verde dos hematomas.

A cor de Pistachio, que era um tom de verde forte quando ele nasceu, já clareou um pouco – e vai desbotar ainda mais à medida que ele crescer.

Enquanto seus irmãos serão doados para novas casas, o dono da mãe de Pistachio, Cristian Mallocci, manterá o cãozinho em sua fazenda. Ele será treinado para cuidar das ovelhas com sua mãe, chamada Spelacchia (que significa “sarnenta”, em tradução livre do italiano).

Mallocci disse que, durante estes tempos difíceis de pandemia do novo coronavírus, o verde é o símbolo de esperança e sorte. Então, segundo ele, talvez “tivesse que ser” de Pistachio a missão de colocar um sorriso no rosto das pessoas.

FONTE: Informações | g1.globo