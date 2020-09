Esse é o quinto jornalista assassinado no México em 2020, segundo a organização Repórteres sem Fronteiras (RSF). A entidade exigiu que as autoridades investiguem se o crime contra o jornalista, de 41 anos, está vinculado a sua profissão.

O corpo do jornalista Julio Valdivia, do jornal “El Mundo de Veracruz”, do México, foi encontrado decapitado na quarta-feira (8).