Polícia Militar prende dupla por tráfico de drogas em Votuporanga

Ação policial ocorreu após denúncia anônima alertando para a existência de uma ‘lojinha do tráfico’ no bairro Pró-Povo.

Na noite desta quarta-feira (25.mai), policiais militares prenderam dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico no bairro Pró-Povo, em Votuporanga/SP. Um dos indivíduos é adolescente.

De acordo com informações, equipes de Força Tática, Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) e de Radiopatrulha realizavam patrulhamento pela zona norte da cidade, quando receberam denúncia anônima alertando que a dupla praticava tráfico de drogas em área de mata ciliar, uma espécie de ‘lojinha do tráfico’; além de que um veículo VW/Gol que era utilizado para o transporte e armazenamento dos entorpecentes, também ficava estacionado as margens do local, como sinal de que os indivíduos estavam comercializando.

No local, uma operação policial conjunta foi montada e quando as equipes especializadas entraram pela mata ciliar da Travessa Olindo Morettin, no cruzamento com a Rua Rio Colorado, se aproximando dos indivíduos pela vegetação; no entanto, ao perceberam a chegada dos policiais, os indivíduos tentaram fugir, porém, foram contidos. Em buscas, os policiais localizaram dezenas de porções de crack, maconha, cocaína, uma balança digital e grande quantidade de dinheiro possivelmente proveniente da traficância.

Em seguida, os indivíduos receberam voz de prisão e apreensão, já que um é adolescente, por tráfico de drogas e associação ao tráfico e apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça.

Nesta quinta (26), os indivíduos passaram por audiência de custódia, sendo o adulto encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Paulo de Faria/SP; já o adolescente para a Fundação Casa de Tanabi/SP.

O veículo foi apreendido.