Polícia Ambiental multa pescadores subaquáticos na região

Dois homens foram flagrados durante fiscalização noturna em Paulo de Faria

Durante policiamento náutico noturno no Rio Grande, município de Paulo de Faria, uma equipe do 4º Batalhão de Polícia Ambiental avistou alguns fachos de luz e os policiais resolveram averiguar.



No local, encontraram dois indivíduos realizando pesca subaquática, utilizando para isso iluminação artificial, o que é proibido pela norma vigente.



Diante do fato, os infratores foram autuados administrativamente, tendo seus equipamentos apreendidos.