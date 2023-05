Desaparecido, idoso é encontrado morto, já em estado de decomposição

Vizinhos desconfiaram de cheiro forte que vinha da casa da vítima

Após quatro dias desaparecido, um homem de 64 anos foi encontrado morto em casa nesta quarta-feira (3), no bairro João Paulo II, em Rio Preto. De acordo com informações do boletim de ocorrência, Nivaldo José de Paula era diabético e morava sozinho. Policiais militares declararam no plantão que a chamada era, primeiramente, por desaparecimento de pessoa.

No local, no entanto, uma testemunha informou aos agentes “que a vítima sofria com a diabetes e todos os dias ia até uma farmácia para tomar insulina, mas estava desaparecida há aproximadamente quatro dias. Além disso, a casa do idoso estava exalando cheiro forte a entre os vizinhos havia a desconfiança de que ele teria morrido”.

Os agentes acionaram o Corpo de Bombeiros e entraram na residência. A vítima estava deitada no sofá, sem vida e já em estado de decomposição. A morte foi confirmada pelo médico responsável pelo atendimento às 23h58.

O corpo foi retirado posteriormente pela empresa funerária e levado ao IML para exame necroscópico. Registrado como ‘morte suspeita’, caso foi enviado para a delegacia correspondente a área dos fatos, onde as causas da morte serão apuradas. Por