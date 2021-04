Polícia achou uma pistola, carabina e munições; motorista foi ouvido e liberado.

De acordo com informações divulgadas pela PRF, o veículo foi abordado e o condutor, de 35 anos, informou que as armas estavam no veículo.

A polícia encontrou uma pistola calibre 40 carregada com 11 munições, uma carabina calibre 357 com 40 munições à parte e uma caixa com 38 munições calibre 40.

Ainda de acordo com a PRF, o homem apresentou os registros das armas e as guias de trânsito, mas deu versões contraditórias após alegar a prática de tiro esportivo.

Segundo informações da polícia, o trajeto do motorista estava fora do itinerário autorizado pela guia de trânsito e não houve comprovação de tiro esportivo em estande regulamentado.