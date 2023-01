Jovem é executado com 7 tiros no bairro Santa Amélia em Votuporanga

Um jovem que não teve a idade divulgada foi executado com sete tiros neste sábado, dia 14, na Rua Renato Fonseca, bairro Santa Amélia, zona norte de Votuporanga.

Kaique Fernandes foi atingido quando possivelmente estava em uma motocicleta e morreu no local com o capacete na cabeça.

De acordo com as autoridades, os crimes que estão ocorrendo na cidade teriam relação com a disputa pelo tráfico de drogas. Outra morte há cerca de 4 dias.