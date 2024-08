Justiça de Rio Preto condena ladrões que roubavam trabalhadores

A 3ª Vara Criminal de Rio Preto condenou nesta quinta-feira (22/8) a dupla que aterrorizava e roubava trabalhadores nas primeiras horas da manhã, quando estavam a caminho dos locais de trabalho. Os crimes ocorreram no ano passado, e em junho deste ano os bandidos foram abordados pela polícia e presos após o aval do Ministério Público.

A investigação foi feita pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Os bandidos agiam em uma Honda/Biz branca – o piloto, suspeito de cinco roubos, foi sentenciado a 22 anos de reclusão. O comparsa dele foi condenado por 4 roubos e deverá cumprir pena de 17 anos de prisão. Os criminosos não poderão recorrer em liberdade e permanecerão presos.

A dupla surpreendia as vítimas na moto, ou em pontos de ônibus, ou enquanto elas caminhavam pelas ruas, anunciava o assalto e fugia levando bolsas e celulares. Durante as investigações, a DIG descobriu que o suspeito de pilotar o veículo agiu sozinho em junho do ano passado.

Com as provas colhidas, o delegado que coordenou a investigação representou pela prisão preventiva dos bandidos, que foi decretada após aprovação do MP.

De acordo com a Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic), os assaltos praticados pelos dois foram chocantes, além da média. Uma das vítimas, inclusive, teve a marmita que levava para almoçar levada pelos ladrões. Um dos réus confessou que comeu a refeição. Gazeta de Rio Preto