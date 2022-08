Polícia Civil investiga desaparecimento de jovens

Felipe Gabriel Castro da Conceição, 17 anos, e Vinícius Jacob Mácario, 20, são amigos e estão sem comunicação com as famílias desde quinta-feira, 25; veículos deles foram encontrados abandonados

A Delegacia de Homicídios, da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic), investiga o desaparecimento de dois jovens de 20 e 17 anos, moradores da Vila Elmaz, vistos pela última vez na quinta-feira, 25.

Vinícius Jacob Mácario, 20, e Felipe Gabriel Castro da Conceição, 17, são amigos e estão sem comunicação com há cinco dias.

No sábado, 27, o automóvel que Vinícius dirigia e a moto do adolescente foram encontrados abandonados. No ano passado, o adolescente foi vítima de disparo de arma de fogo.

“Estamos recebendo ligações anônimas dizendo que eles foram sequestrados e torturados. Alguns amigos estão postando mensagens de luto, mas não chega nenhuma informação concreta para a família”, lamenta Mirian Jacob de Almeida, mãe de Vinícius.

A mulher disse que, na quinta-feira, 25, o filho pegou o carro dela emprestado para ir a uma clínica odontológica e utilizou o cartão dela no estabelecimento, mas não voltou para casa e não compareceu no trabalho a noite.

“Tentei ligar no celular dele durante a tarde e caía na caixa postal. Achei que o aparelho estava sem bateria e não me preocupei. Mas quando o patrão dele telefonou perguntando porque o Vinícius não tinha ido trabalhar, já comuniquei a Polícia Militar, porque ele nunca foi de faltar ao serviço”, conta.

Mirian registrou boletim de ocorrência sobre o desaparecimento no dia seguinte, no 3º Distrito Policial. Na madrugada de sábado, ela recebeu uma denúncia anônima informando sobre a localização do carro.

“Estava estacionado no bairro Marisa Cristina, trancado certinho. Não tinha nenhum sinal suspeito, seja de acidente, marca de sangue ou desordem no veículo”, diz a mãe.

No mesmo dia ela recebeu um trote em que o criminoso exigia R$ 1 mil para libertar Vinícius. Desesperada, a mulher fez um Pix. Percebendo que havia caído em um golpe, ela compareceu na Central de Flagrantes para denunciar.

“Por acaso, a mãe do Felipe estava registrando o desaparecimento dele. Eu não conhecia ela, mas, ao me mostrar uma foto do filho, ela apresentou uma imagem onde o Vinícius aparecia junto. Então relacionamos os casos, porque a certidão de nascimento do Felipe estava no porta-luvas do meu carro”, conta.

Ainda no sábado, a moto utilizada pelo adolescente, que era nova e não tinha nem emplacamento, foi encontrada em uma estrada de terra do bairro Residencial Garcia. “Vasculhei toda a área, dos dois lados do córrego, e não encontrei nenhuma pista”, diz o irmão do adolescente, Diego Souza.

À frente das investigações, o delegado Alceu Lima de Oliveira Júnior afirmou que policiais da Deic estão nas ruas em busca de informações. Ele disse que ainda é cedo para relacionar os casos.

