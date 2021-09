Policia Ambiental apreende armas em Tabapuã e multa 6 pessoas

Policiais militares da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Ambiental, apreenderam diversas armas e munições usadas para prática de caça em uma propriedade rural em Tabapuã. O fato foi registrado na madrugada desta quinta-feira, dia 2.

Foram apreendidos um) Fuzil Winchester 70, com oito munições intactas, um revólver 357 Taurus com três munições intactas e quatro deflagradas, um slead been e uma lanterna de mão.

Um dos seis envolvidos na ocorrência estava com Cadastro Técnico Federal (CTF) vencido além de não possuir o Sistema de Informação de Manejo de Fauna (SIMAF). Já os outros envolvidos não possuíam CTF e nem o SIMAF.

Eles foram autuados pela prática da caça sem as devidas autorizações, totalizando o valor de R$ 6.000,00 somadas as multas e conduzidos ao Distrito Policial do município de Catanduva para a adoção das medidas judiciárias.