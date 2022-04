Brincadeira de alunos sobre suposto massacre mobiliza autoridades

A Escola Municipal Maestro Antônio Amato, de Potirendaba, suspendeu por tempo indeterminado três alunos do 9º ano após uma “brincadeira de mau gosto”, nesta quarta-feira (6). Os estudantes teriam ameaçado fazer um possível massacre na unidade. Todos os envolvidos têm 14 anos.

Por coincidência, hoje (7), completa 11 anos do “massacre do Realengo”, no Rio de Janeiro, que resultou na morte de 12 adolescentes e deixou mais de 20 feridos.

De acordo com informações de testemunhas, e confirmadas pela Prefeitura, o “aviso” de que haveria um massacre na unidade foi escrito a caneta na porta do banheiro masculino. Um profissional da equipe de limpeza acionou a Coordenadoria de Educação, que identificou os jovens e entrou em contato com os pais dos alunos.

O fato mobilizou a Guarda Civil Municipal (GCM), a Prefeitura, o Conselho Tutelar e também a Polícia Civil, que deve registrar um boletim de ocorrência. Os estudantes disseram estar arrependidos da “brincadeira” e passarão por acompanhamento psicológico.