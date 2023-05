“A partir da confissão de um dos autores, foi informado que tinha acontecido uma reunião três dias antes da consumação do duplo latrocínio. Nós levantamos a imagem do posto de combustíveis, onde houve as tratativas” explicou o delegado. De acordo com a Polícia Civil, o valor de R$ 10 mil seria para cada morte, pois a mãe de Viviane também deveria ser assassinada. Mas a mulher não estava no sítio no dia do crime. Além de receberem o pagamento pelos assassinatos, o casal permitiu que eles roubassem itens do sítio. “Houve um acordo inicial no pagamento de R$ 30 mil, só que os mandantes deram o livre acesso para os executores subtrair valores. Foi levado uma quantidade em dinheiro e o aparelho celular do Wladymir, que não foi encontrado”, completou o delegado.