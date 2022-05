Leonardo Ramos Volpini morreu na última segunda-feira, 9, após passar seis dias internado em decorrência de um soco no rosto enquanto estava em um empório na Boa Vista

Percília de Fátima Ramos Volpini, 63 anos, acompanhou, na tarde desta quarta-feira, 11, o velório do filho Leonardo Ramos Volpini, 44 anos, que morreu na manhã da última segunda-feira, 9 , no Hospital de Base de Rio Preto, onde estava internado. Percília acompanhou o sepultamento ao lado de seu outro filho, de 37 anos.

Leonardo foi agredido com um soco no dia 3 de maio, enquanto estava em um empório na rua Presciliano Pinto, esquina com a São Benedito, em Rio Preto. Com o impacto da agressão, caiu e bateu a cabeça.

Segundo informações do boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar chegou ao local, o homem já havia sido socorrido e levado a um hospital particular, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital de Base, onde permaneceu internado até a última segunda-feira, quando morreu.

Até o momento, não se sabe o motivo pelo qual o agressor deu um soco no rosto da vítima. De acordo com relatos de uma testemunha, Leonardo estava comendo e bebendo no estabelecimento, quando dois homens desceram a rua a pé e, sem motivos aparentes, um deles o agrediu. No dia seguinte ao caso, o agressor deu entrada no Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, alegando ser usuário de entorpecentes.

“Nós queremos que ele fique preso. Quero justiça, senão ele vai fazer mais vítimas por aí”, disse a mãe de Leonardo em entrevista ao Diário. Percília contou que o filho era vizinho do empório há 20 anos e frequentemente ficava no local, onde era conhecido por toda a redondeza.

“Ele era um cara direito, trabalhava, e estava quieto lá. Ele não fez nada. Não tinha passagem pela polícia, nem usava drogas”, disse a mãe. Ela relatou, ainda, que Leonardo, que deixa um filho de 19 anos, no estado da Bahia, sofreu um acidente de moto há alguns anos e, por conta disso, tinha um válvula na cabeça, o que acabou agravando o caso com a queda.

À reportagem, o proprietário do estabelecimento, que preferiu não ter o nome divulgado, disse que está chateado com a situação. “Ele era muito meu amigo, estava comigo todos os dias, não tinha maldade com ninguém”, afirmou.

De acordo com o homem, ninguém sabe o que aconteceu. “Entrei por dois minutos e, na hora que eu saí, já tinha acontecido a agressão. Não conheço o agressor e não sei o que houve”, acrescentou.

O Diário também falou com uma vizinha de Leonardo. “Ele era uma ótima pessoa, um ser humano incrível. Vivia ele e um cachorro. Lamento muito o ocorrido porque me dói ver alguém indo embora de uma forma tão cruel”, disse.

O caso, inicialmente registrado como tentativa de homicídio, será investigado agora por homicídio com dolo eventual, segundo o delegado João Lafayete Sanches Fernandes, responsável pelas investigações. Recentemente, o delegado esteve também à frente do caso do advogado Celso Wanzo, que também morreu após levar um soco no rosto.

No dia seguinte ao crime, a polícia teve acesso às imagens de circuito de segurança das proximidades do empório onde o caso aconteceu. Por meio das imagens, registradas por volta das 21h do dia 3 de maio, a Polícia Civil chegou até a residência do investigado, para onde ele se dirigiu com o outro homem que o acompanhava no momento da agressão.