Ladrão furtou uísque em mercado para trocar por drogas em Votuporanga

Ele foi condenado pela justiça. Foi flagrado por seguranças com garrafa debaixo da roupa

Um ladrão de uísque foi condenado pela Justiça de Votuporanga pela tentativa de furto de um Johnnie Walker Black Label em um supermercado. O apreciador da bebida importada foi flagrado por seguranças quando tentava sair do estabelecimento com uma garrafa que custava R$215,00 escondida debaixo das roupas.

Os seguranças já estavam de olho na situação, pois segundo depoimento de um funcionário, na data anterior à prisão, o ladrão esteve no mercado e furtou um uísque a mesma marca, utilizando-se da mesma tática (escondido no corpo).

Ele não contava que toda a cena criminosa fosse filmada pelas câmeras de segurança. Por isso a equipe já estava alerta. Após a abordagem a Polícia Militar foi chamada e ele levado à cadeia.

Na ‘conversa’ com o juiz o homem alegou que passava por sérias dificuldades financeiras e praticou o crime para sustentar o vício com as drogas – iria vender o uísque. Também salientou que havia saído de uma clínica de recuperação na época dos furtos.

A pena aplicada foi de 10 meses e 26 dias de reclusão em regime aberto. votutudo