Equipe Alpha prende traficante que escondia maconha na bolsa do filho recém-nascido em Votuporanga

Indivíduo de 19 anos foi preso no bairro Cecap II. Companheira dele, de 16 anos, foi ouvida e liberada.

Nesta sexta-feira (22), policiais militares da Equipe Alpha realizavam patrulhamento pelo bairro Cecap II, em Votuporanga/SP, quando se depararam com um indivíduo sobre uma motocicleta de cor preta, conversando com outro homem, em atitude suspeita.

De acordo com informações, quando percebeu a presença da PM, o indivíduo da motocicleta fugiu em alta velocidade e, diante do quadro o outro homem, de 19 anos, foi abordado; assim como sua companheira, de 16 anos, que estava próximo e com um bebê no colo.

Durante busca pessoal ao indivíduo, uma porção de maconha foi localizada, assim como R$ 15,00 em cédulas diversas; já em revista pela bolsa da criança, outras duas porções do entorpecente foram encontradas.

Já em buscas pela residência do suspeito, mais porções da droga foram localizadas, além de apetrechos usados na traficância.

Diante do exposto, foi dado voz de prisão ao indivíduo, sendo apresentado na DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça. A adolescente foi liberada.